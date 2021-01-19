SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi? Kısıtlamalar ve yasaklar ne zaman kalkıyor? İşte normalleşme takvimi…

Ülkemizde artan koronavirüs vaka sayıları, kısıtlamaları beraberinde getirmişti. 2020 Aralık ayında başlayan sokağa çıkma yasağı uygulaması vaka sayılarındaki artışın önüne geçmiş, yüzde 60'a varan düşüşe neden olmuştu. Yaşanan bu düşüş ile birlikte gündelik hayatta normalleşme konusu tekrardan gündemin ana maddesi haline geldi. Peki, Sokağa çıkma yasağı saatleri değişecek mi, kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? İşte adım adım normalleşme takvimi ile ilgili son dakika detayları;

VAKA SAYILARINDA YÜZDE 60'A VARAN AZALMA YAŞANDI

Covid-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi.