Sultangazi'de paşa torunları ve mahalleliler arasında dava!

Hakan Taşçı, "Dava açmamış olsalardı buradaki herkes tapusunu almış olacaktı. Paşa torunları ile hiç görüşmedik ama avukatları her davaya geliyorlar. 15-20 avukatla davaya katılıyorlar. Biz de kendi savunmamızı kendimiz yapıyoruz. İBB şu an burada kentsel dönüşüm için bir çalışma yapıyor ama davanın bitmesini beklediği için şu an bir şey yapamıyor." dedi.