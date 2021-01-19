Sultangazi'de paşa torunları ve mahalleliler arasında dava!

"BİZ TAPUMUZU İSTİYORUZ"

Bir başka mahalle sakini Nazire Sani ise, "40 senedir bu mahallede oturuyorum. Tapumuz yok ama yerin bizim olduğuna dair bankaya ödediğimiz para var. Vergimizi ödüyoruz, beyanname ücretini ödüyoruz, çöp, su, elektrik faturalarını ödüyoruz. Biz tapumuzu istiyoruz" diye konuştu.

"YILLARDIR MAHKEME DEVAM EDİYOR"

Hüsnü Aksu ise, "Tek sorunumuz tapu. 40 yıldır burada oturuyorum ama tapumuz yok. 10 sene önce mahallemiz sınırları içerisinde konut yapanlar tapusunu almış, biz 40 senedir burada oturuyoruz tapumuzu alamıyoruz. Ben paşa torunlarına inanmıyorum. Yıllardır mahkeme devam ediyor. Bu paşa torunlarının kaç dönüm arazisi olduğunu vatandaş bilmiyor. Mezarlıklara, kamu binalarına tapu veriyorsun, vatandaşların vermiş olduğu verginin yerinin tapusunu vermiyorsun" şeklinde konuştu.