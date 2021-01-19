Taksim'de dolmuşta genç kızın cüzdanı çalındı

Olay, Taksim Meydanı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'tan Taksim'e dolmuşla giden genç kızın yanına bir grup turist oturdu. İddiaya göre, yol parasını ödeyen genç kız, cüzdanını montunun cebine koydu. Taksim Meydanı'na gelince turistler dolmuştan indi. Montunun cebine bakan genç kız, cüzdanının olmadığını gördü ve "cüzdanım çalındı" diyerek şoförden yardım istedi. Şoför de inen turistleri durdurarak polise haber verdi. Polis, dolmuştan inen turistlerin çantasına baktı. Cüzdanı bulunamaması üzerine turistler olay yerinden ayrıldı.



Genç kız dolmuş şoförü ile aracı da aradı ama cüzdanını bulamadı. Büyük şok yaşayan kız, olay yerinden ayrıldı.