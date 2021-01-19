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Talas'ta 15 günde 12 yeni işyeri açıldı

'nin 'nde ticari hayat yeni yılda da gelişmeye devam ediyor. 1-15 Ocak tarihleri arasında 12 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 19.1.2021 14:09 ABONE OL
Talas'ta 15 günde 12 yeni işyeri açıldı

Koronavirüs salgınıyla birlikte hız kaybeden ticari hayat, Talas'ta yeniden canlanmaya devam ediyor. 2021'e hızlı giren Talas'ta ilk 15 günde 12 yeni iş yeri daha açıldı. Açılan iş yerleri arasında manav, emlak bürosu, kahvaltı salonu, bakkaliye, kuru yemişçi, kuaför, kafeterya, hızlı yemek yenen işletmeler, oyun salonu ve unlu mamul satan iş yerleri yer alıyor. Faaliyete başlayan 12 yeni iş yeriyle birlikte pandemi döneminde açılan iş yeri sayısı 287'e yükselmiş oldu.

2020'DE 463 YENİ İŞ YERİ AÇILDI

Öte yanda Talas'ta 2020 yılında 463 yeni iş yeri ruhsat alarak ticari faaliyetine başladı. Yeme içme mekanlarından markete, kuaför ve güzellik salonundan fırın ve unlu mamul satan işyerlerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyete başlayan 463 iş yeri, Talas'ta ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağladı.

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Talas'ta 15 günde 12 yeni işyeri açıldı
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