Tesadüfen ortaya çıkarılan Kayaşehir'e Rus turist ilgisi

"KAPADOKYA'YI GÖRMEK BENİM HAYALİMDİ"

Nizhniy Novgorod ise uzun süredir Kapadokya'yı görmek istediğini, mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Kapadokya'yı görmek benim hayalimdi. Dünyada ziyaret etmek istediğim en önemli yerlerden biriydi ve nihayet gelebildim. Kayaşehir'in bulunduğu alan ve kayaların oyularak yapılmış olması çok farklı duygular uyandırıyor. İyi ki gelmişim." diye konuştu.

Bölgeye gelen Rus turistlere rehberlik eden Narman Musa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde Rus turistlerin sadece Türkiye ve Tanzanya'ya yolculuk yapabildiğini, yaz aylarında sahilleri tercih eden Rusların, kış döneminde ise Anadolu turlarına ilgi gösterdiklerini söyledi.