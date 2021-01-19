Tevekkül Ne Demek? Allah’a Tevekkül Etmek Ne Anlama Gelir?d1

Kur'an-ı Kerim'de müminlere ait bir sıfat şeklinde ele alınan tevekkül sözlükte ''güvenmek'' anlamına gelir. Allah'a (C.C) inanan her kişinin ona tevekkül etmesi ile ilgili ayetler yer almaktadır. Hadis kaynaklarında da tevekkül anlayışının ne derece önemli olduğu ile ilgili önemli bilgiler bulunur. İslam'ın ana ilkelerinden birisi olan tevekkül ne demek sorusu da birçok kişi tarafından araştırılır. Allah'a tevekkül etmek ne anlama gelir, tevekkül ne demek ve nasıl tevekkül edilir? İşte tevekkül ne demek sorusunun ayrıntılı yanıtı…

TEVEKKÜL NE DEMEK?

Güvenmek, dayanmak ve işi başkasına havale etmek anlamlarını taşıyan tevekkül, İslam'ın ana ilkelerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de tevekkül inancının önemi ile ilgili çok önemli bilgiler yer almıştır.

Bir kimsenin bir olay karşısında elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a (C.C) kayıtsız, şartsız teslim olmasına ve kaderine razı gelmesine tevekkül adı verilir. Bir diğer söyleyişle kişinin hedefe ulaşmak için maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan sonra Allah' dayanıp, güvenmesi ve işin sonrasını Allah'ın takdirine bırakmasıdır.

ALLAH'A TEVEKKÜL ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Bir âyette (Âl-i İmrân 3/159) Resûl-i Ekrem'e kamu işlerinde çevresindekilerle istişare etmesi öğütlenmiş ve ardından, "Kararın kesinleşince artık Allah'a tevekkül et, Allah kendisine tevekkül edenleri sever" buyurulmuştur. Talâk sûresinin başlarında Allah'a tevekkül eden kimseye O'nun kâfi geleceği ve Allah'ın mutlaka emrini yerine getireceği bildirilmiş, bu açıklamalar tevekkül düşüncesinin meydana gelmesinde belirleyici olmuştur. Taberî'nin kaydettiğine göre Abdullah b. Mes'ûd tevekkülle ilgili bu âyet için, "İşi Allah'a havale etme hususunda Kur'an'ın en önemli âyeti" demiştir (Câmiʿu'l-beyân, XII, 132).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in, "Devemi bağladıktan sonra mı tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı?" diye soran bir sahâbîye, "Önce bağla, sonra tevekkül et" yolundaki cevabı (Tirmizî, "Ḳıyâme", 60)