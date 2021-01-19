Trafik kazasında oğlunu kaybeden eski milletvekili: Bu kaza değil cinayet

Ordu'nun ilçelerinden Fatsa'ya bağlı Dolunay Mahallesi'nde 15 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında Demokratik Sol Parti (DSP) 20. dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un oğlu 37 yaşında ki Melih Koç, sıkıştığı aracının içerinde hayatını kaybetmişti. Baba Müjdat Koç, kazada ihmal olduğunu ifade ederek, durumun zincirleme kaza olmadığını kaydetti.

Baba Müjdat Koç, "Oğlum Melih Koç'un ölümüne neden olan feci kaza hakkında yerel ve ulusal haberlerde yer alan bilgiler eksik ve hatalı aktarılmaktadır. Gerçekleşen kaza haber bültenlerinde yer verilenin aksine kesinlikle zincirleme trafik kazası değildir. Resmi tutanaklara göre 227 promil alkollü (yasal sınır 50 promil) olduğu tespit edilen Osman Keskin isimli şahıs kamera kayıtlarından görüldüğü üzere ayağını gazdan dahi çekmeden aşırı hızla oğlum Melih Koç'a kırmızı ışıkta durur vaziyetteyken arkadan çarpmıştır. Henüz 36 yaşında gencecik günahsız yavrumu kaza değil trafik cinayeti sonucu acı bir şekilde aramızdan almıştır. Son olacağını bilmediğimiz akşam yemeğini birlikte yedikten sonra en yakın arkadaşının yeni doğan çocuğunu ziyarete girmiştir. Ancak dönüş yolunda eve iki dakikalık mesafeden dönenememiş, trafik cinayetine kurban gitmiştir. Kazaya sebep olan şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Bu acının tarihi yok. Ancak başka ailelerin de bizim gibi yanmaması için ilgili şahıs hakkındaki cezai ve hukuki süreçlerin peşini asla bırakmayacağız." dedi.

Açıklamasında, "Böyle trafik cellatlarının kendi sorumsuzlukları sonucu başka canların yanmaması için suçu işleyenin en ağır şekilde cezalandırılması ve caydırıcı tedbirlerin alınması hususunda elimizden geleni yapacağız" diyen baba Koç, "Bilinmesini isteriz ki, ömrümüz gücümüz nefesimiz yettiğince bu işin takipçisi olacağız. Yüce Türk adaletinden beklentimiz şahsın tutukluluğunun devamı ve en ağır şekilde cezalandırılmasıdır" şeklinde konuştu.