Tunceli’de koruma altındaki şamualar görüntülendi

Tunceli'de koruma altında bulunan ve şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, özel bir firmada çalışmanın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı yapan Muzaffer Akyüz tarafından kar altında yiyecek ararken görüntülendi.

Keçileri, Munzur Dağları'nın zirvelerine yakın bir noktada çektiğini söyleyen Akyüz, "Elektrik arızasını gidermek için gittiğimiz bir köyün zirvelerinde keçilere denk geldim. Yanımda bulunan fotoğraf makinesiyle karda yiyecek arayan şamuaları görüntüledim" dedi.

Tunceli'nin yaban hayatı bakımından zengin olduğuna vurgu yapan Akyüz, "Bu canlıları hepimizin elbirliğiyle koruması lazım" ifadelerini kulandı.