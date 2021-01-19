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Uyuşturucuyu böyle sakladı! Ekipler gözlerine inanamadı

Aydın'ın ilçesinde polis ekipleri şüpheli bir aracı sağa çekti. Otomobildeki S.C. adlı kadının üst aramasında, beline streç filmle sarılı 1 kilo 195 gram metamfetamin ele geçirildi

DHA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 16:58 Son Güncelleme: 19.1.2021 16:59 ABONE OL
Uyuşturucuyu böyle sakladı! Ekipler gözlerine inanamadı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Manisa plakalı bir otomobil ile ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, tespit edilen otomobili takibe aldı.

Otomobil, bu sabah Akdeniz kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan S.C. adlı kadın ile İ.M.T.'nin üzeri narkotik köpeği 'Arthur'un yardımıyla arandı. Aramada S.C.'nin beline streç filmle sarılı 1 kilo 195 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Uyuşturucuyu böyle sakladı! Ekipler gözlerine inanamadı
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