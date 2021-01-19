Vakalar azalıyor iyileşenler artıyor

Türkiye'de dün test yapılan 151 bin 342 kişiden 5 bin 862'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 164 kişi hayatını kaybetti. Dünkü hasta sayısı 749, ağır hasta sayısı 2 bin 183 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı ise 24 bin 161 oldu. 7 bin 905 kişinin daha tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.1, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31.2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti. ANKARA