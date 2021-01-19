Van'da yoğun kar yağışı sonrası ekipler harekete geçti

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Van'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ilgili tüm ekipler kar ve buzla mücadele için sahada görevlendirildi. Van'ın İpekyolu İlçe Belediyesi ekipleri, yağış boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini arttırdı.

"KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASININ STARTI VERİLDİ"

Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekibi yolların kapanmaması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla akşam saatlerinden itibaren mahallelerin cadde ve sokaklarında eş zamanlı olarak kar temizleme çalışması başlatırken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise ana arterlerde, bulvarlarda ve kaldırımlarda tuzlama ve küreme çalışmalarına start verdi.

"ÇALIŞMALARIMIZ 2 BÖLÜMDE ETKİN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Yapılan hummalı çalışma ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amiri Erdal Ercan, karla mücadele çalışması için 28 kepçe, 14 loder, 36 kamyon, 3 tuzlama ve küreme aracıyla kışa hazır olduklarını ifade ederek, "Mücadele programımızı gece ve gündüz çalışması diye iki bölüme ayırdık. Gündüzleri sokak aralarında çalışma yaparken geceleri de trafiğin yoğun olmadığı zamanlarda çalışmalarımızı ana arterlerde ve çarşı merkezinde yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza 150 saha personeli de etkin olarak destek veriyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Karla Mücadele ekibimiz yolların kapanmaması ve vatandaşlarımızın güne başlarken mağdur olmamaları için temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek. " dedi.