Gaziantep'te korkunç olay! Çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

İstiklal Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşları haber vermesi üzerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kapısını kırıp girdikleri evde yalnız oldukları öğrenilen Suriye uyruklu 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğu pencereden dışarı çıkardı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.