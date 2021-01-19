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'te korkunç olay! Çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

’in Nizip ilçesinde çıkan yangında evde yalnız olan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 19.1.2021 17:55 ABONE OL
Gaziantep'te korkunç olay! Çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

İstiklal Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşları haber vermesi üzerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kapısını kırıp girdikleri evde yalnız oldukları öğrenilen Suriye uyruklu 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğu pencereden dışarı çıkardı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te korkunç olay! Çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
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