Yaralı kuğuyu muhtar kurtardı

Sakarya'nın Karadeniz kıyısında bulunan ilçesi Kocaali'nin Yalı Mahallesi Muhtarı Murat Özdemir, yaralı kuğu gördü. Hemen kuğu alan muhtar Özdemir ısınması için yaralı hayvanı evine getirdi. Komşularıyla birlikte kuğuya ilk müdahaleyi yapan Muhtar Özdemir ardından Milli Parklar Sakarya İl Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Muhtarın evine gelen ekipler kuğuyu teslim aldı.

Bir gelin güzelliğindeki kuğuya ateş açmanın vicdansızlık olduğunu belirten Kocaali Yalı Mahallesi Muhtarı Murat Özdemir; "Yaralı kuğuyu görünce hemen onu alıp eve getirdim Komşum Cavit Yumak ile birlikte onun tedavisini yaptık. Komşuma gösterdiği merhametten dolayı teşekkür ederim. Eline tüfeği alan hayvanı tanımayan sözde avcılar; sizi de merhamete davet ediyorum." dedi.