Yaylada evlerde mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Alaplı'ya bağlı Gümeli beldesindeki Bölüklü Yaylası'na gezmek için çıkan 16 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geri dönemedi. Kapanan yol nedeniyle evlerde mahsur kalan 16 kişi, cep telefonuyla 112 Acil'i arayarak yardım istedi.



İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Arama ve Kurtarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Gümeli Belediyesi ekipleri 16 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.



Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu yolda iş makineleriyle küreme yapan ekipler, yoğun çabalar sonucu sabaha karşı 16 kişiye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan 16 kişi, ekipler tarafından ilçe merkezine götürüldü.