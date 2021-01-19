Yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kar yağışının yolu kapatmasından dolayı Gümeli Bölüklü Yaylası'nda mahsur kalan 16 kişi kurtarma ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, hafta sonu gezmek için gittikleri Gümeli Bölüklü Yaylası''ndan, yolun kar yağışı nedeniyle kapanmasından dolayı geri dönüş yapamayan ve yardım talebinde bulunan 16 kişiyi kurtarmak için harekete geçen AFAD, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Mahsur kalan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.