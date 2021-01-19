Yemek Sepeti CEO’sunu maskeli kişilerin takip ettiğini söylemişti! Savcılık gerçeği ortaya çıkardı

Yemek Sepeti isimli şirketin idari işler müdürü Murat Polat, geçtiğimiz günlerde polis merkezine gitti. 5 Kasım günü şirket mailine bir gönderi geldiğini, gönderiyi bina yönetiminin postaladığını ve mailde Yemek Sepeti ve NIKE işletmelerinin bulunduğu katların kimliği belirişiz kişiler tarafından görüntülendiğinin tespit edildiği yazıyordu. Mail sonrası şirketin idari işler müdürü Murat Polat durumu Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a anlattı. Bina yönetiminin aldığı tedbir sonrası attığı mailde Nevzat Aydın'ın binaya giriş yaptığı otoparkı değiştirmesini ve bir süre binanın kapalı otoparkını kullanması gerektiği ifade edildi.