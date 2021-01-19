Yemek Sepeti CEO’sunu maskeli kişilerin takip ettiğini söylemişti! Savcılık gerçeği ortaya çıkardı

Yemek Sepeti isimli şirketin idari işler müdürü Murat Polat, geçtiğimiz günlerde polis merkezine gitti. 5 Kasım günü şirket mailine bir gönderi geldiğini, gönderiyi bina yönetiminin postaladığını ve mailde Yemek Sepeti ve NIKE işletmelerinin bulunduğu katların kimliği belirişiz kişiler tarafından görüntülendiğinin tespit edildiği yazıyordu. Mail sonrası şirketin idari işler müdürü Murat Polat durumu Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a anlattı. Bina yönetiminin aldığı tedbir sonrası attığı mailde Nevzat Aydın'ın binaya giriş yaptığı otoparkı değiştirmesini ve bir süre binanın kapalı otoparkını kullanması gerektiği ifade edildi.
"ŞÜPHELİ ARAÇ BİNANIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR"
Binanın güvenlik görüntüleri incelendiğinde beyaz renkli bir aracın içerisinde yüzü maskeli şahsın bulunduğunu ve şahsın çeşitli açılardan görüntü almaya çalıştığını belirledi. 4 gün boyunca aynı aracın blok görüntülerini almak için çeşitli saat dilimleri içerisinde binaya giriş yaptığını fark edince olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
"TAKİP YOK KİRALIK EVLERİ İNCELİYORUM"
Söz konusu araç tespit edilip sahibinin ifadesine başvuruldu. 31 yaşındaki Mustafa K., 'Kız arkadaşımla birlikte Kanyon AVM'nin arka sokaklarında ev arıyorduk. Eşim AVM içerisinde çalışmaktadır. Resmini çektiğim fotoğraflar bina üzerinde asılı bulunan kiralık ilanlara ait fotoğraflardır' diye konuştu.
TELEFONDAN KİRALIK FOTOĞRAFLARI ÇIKINCA DOSYA KAPANDI
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin telefonunda bulunan fotoğrafları inceleme altına aldı. Telefonda bulunan fotoğraflarda söz konusu binada bulunan 'Satılıktır, kiralıktır' şeklinde verilen ilanlara ait çekilmiş fotoğraflar tespit etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda savcılık herhangi bir suçun işlendiğine yada işleneceğine yönelik somut bir delil bulunmadığına dikkat çekerek dosyaya takipsizlik vererek kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına yönelik karar verdi.