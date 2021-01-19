Yılkı atları için doğaya yem ve saman bırakıldı

Amasya'nın ilçelerinden Suluova'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekecek olan yılkı atları için kulüp Başkanı ve ekibi 15 noktaya yem, saman ve ekmek bıraktı.

Kulüp Başkanı Orhan Önder, "Bu yoğun kış şartlarında her şeye rağmen yabani yılkı atlarına yem getirdik, saman getirdik, bayat ekmek getirdik. Bu hayvanları burada kendi başlarına terk etmiyoruz. Devamlı gözlüyoruz ve takip ediyoruz." dedi.

Suluova Off Road kulübü üyeleri zorlu kış şartlarında yem, saman ve mama bırakmaya devam edeceklerini belirtti.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki Seyfe köyü Ovacık Yaylası'nda geçen çarşamba günü 2 yılkı atı silahla vurularak, öldürülmüş, atlardan birinin gebe olduğu ortaya çıkmıştı.