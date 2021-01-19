Yürürken yanına pencere camı düşen adam şok geçirdi

Olay, bugün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Duatepe Sokak'ta meydana geldi. Duatepe Sokak 214 numarada oturan Mesut Özsoy, işe gitmek için evden çıktı. 40 yaşındaki Özsoy, arabasına doğru yürüdüğü sırada, bir kaç santimetre gerisine sürgülü pencere camı düştü.

Yere düşen cam gürültüyle parçalanırken, ne olduğunu anlamayan Özsoy kısa süreli şok geçirdi. Özsoy daha sonra camın kendi dairesinden düştüğünü fark etti. Yere düşen camın gürültüsüyle dışarıya çıkan mahalle esnafı Özsoy'u sakinleştirdi.

Bir gıda firmasında satış sorumlusu olarak çalışan Mesut Özsoy, olaydan sonra yaptığı açıklamada, "Annem her sabah evden çıktıktan sonra cama çıkarak beni işe uğurlar, yine bana hayırlı işler demek için sürgülü camı açmış, ancak cam bir anda yerinden çıkarak aşağıya düşmüş. Hayatımın şokunu yaşadım, resmen saniyelerle kurtuldum. Çok şükür hiç bir şeyim yok. Annem de olaydan sonra büyük şok yaşadı, aşağıda benim olduğumu görmemiş eğer öyle olsaydı refleksle tepki verebilirdi. Hepimizi Allah korudu, çok şükür kimsenin burnu kanamadı" diye konuştu.

Yaşanan olay, sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde turşu bidonuyla yürüyen Özsoy'un bir kaç santim gerisine düşen cam ve çevredeki vatandaşların yaşadığı panik ani görünüyor.