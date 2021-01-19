Yüz yüze eğitimde öncelik ilkokullar

2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi'nin ilk yarısı sona eriyor. Öğrenciler 22 Ocak Cuma günü dijital ortamda karne heyecanı yaşayacak. 3 hafta yarıyıl tatilinden sonra 15 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak. İkinci yarıyılda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı en çok merak edilen konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir televizyon programında okulların 15 Şubat'ta açılmasını istediklerini belirtti. Öncelikle ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar ile merkezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12'nci sınıflar açılacak. Yüz yüze eğitim haftada 2 ya da 3 gün olacak. İstemeyen veli çocuğunu okula göndermeyecek.