Yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları yeniden açılacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar gereğince, yüzme havuzlarının, hamamların, saunaların ve masaj salonlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Vaka sayılarındaki düşüşün ardından bu yerlerin ne zaman açılacağı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşletme sahipleri başta olmak üzere, bu yerlere giden vatandaşlar tarafından konuya yönelik araştırmalar hız kazandı.

YÜZME HAVUZLARI, HAMAMLAR, SAUNALAR VE MASAJ SALONLARI AÇILACAK MI?

Kovid-19'la mücadele çerçevesinde uygulanan sınırlamalarla vaka sayıları bir ay öncesine göre yüzde 60'tan fazla düştü. Bunun akabinde şubat başından itibaren bazı sınırlamaların gevşetilebileceği gündeme geldi. Peki, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları ne zaman açılacak? İşte, bazı bilgiler...