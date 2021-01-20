Adana'da şebeke liderinin hesabından servet çıktı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ceyhan'da yasa dışı bahis oynatan bir şebekenin varlığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine savcılıktan alınan izinle şebekeyi teknik ve fiziki olarak 3 ay önce takip etmeye başladı. Yapılan takipte şebeke liderinin M.K. (26) olduğu yardımcılığını ise Y.Y.'nin (32) yaptığını tespit edildi. Ayrıca polis zanlıların yurt dışı üzerindeki bahis sitelerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Zanlıların yakalanmamak için de 230 farklı kişinin hesabına paraları yatırdığı tespit edildi. Zanlıların bu hesap sahiplerine aylık hesap kullanma ücreti ödediği öne sürüldü.Polis bu tespitleri yaptıktan sonra 15 Ocak günü şafak vakti düğmeye bastı. Özel harekat polisinin de katıldığı baskınlarda polis 14 şüpheli ve bunlara hesabını kullandıran 46 zanlıyı yakalamak için harekete geçildi. 70 adrese yapılan baskınlarda 54 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca, 24 adet dolu fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 bin lira ve 100 dolar , 30 adet çeşitli bankalara ait hesap kartı, 45 adet cep telefonu, 4 adet laptop, 3 adet tablet, 1 adet yazıcı, 8 adet harici disk ele geçirildi.2 milyon 723 bin 228 liralık hesap hareketiAyrıca yapılan operasyonda şuana kadar 230 kişinin hesap hareketliliğinin 18 milyon lira olduğu bu hesaplara bloke koyulduğu öğrenildi. Şebeke lideri olan zanlı M.K.'nın hesap hareketliğinin 1 milyon 588 bin 847 lira, yardımcısı Y.Y.'nin ise 2 milyon 723 bin 228 lira olduğu belirlendi. Zanlıların mal varlıklarının da araştırıldığı, başta gayri menkul ve diğer varlıklarının suçtan kazanılmış olabileceği ihtimali üzerine el koymak için savcılığa başvurulduğu bildirildi.54 şüpheliden 32'si ifadesi alınarak serbest kalırken 22 zanlı adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan aralarında M.K. ve Y.Y.'nin de bulunduğu 7 zanlı tutuklanırken 9 zanlı adli kontrol şartı ile 6 zanlı ise yurt dışına çıkma yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.