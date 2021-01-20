Aile boyu şampiyonlar! Voltran'ı oluşturdular, tekvandoda rekorlar kırdılar

Kayseri'de tekvandoya gönül veren Arzu Tan ve Yavuz Sayan'ın yıllar önce başlayan tatlı rekabetleri, beraberinde aşkı ve başarıyı getirdi. Yavuz Sayan'ın Arzu Tan'dan maçta yediği dayakla birlikte hayatı değişti. Arzu Tan'a mağlup olmanın verdiği hırs, Yavuz Sayan'ı önce Türkiye sonra Avrupa şampiyonu yaptı.

YEDİĞİM DAYAKLA HEM KOCA HEM DE ŞAMPİYON OLDUM

Kayseri'de haylaz bir çocukken tekvandoya başladığını belirten Yavuz Sayan, kavgasını geliştirmek için gittiği tekvando sayesinde bambaşka bir kişiliğe büründüğünü söyledi. Babasının tekvandoya gitmesine izin vermediğini ancak ağabeyinin desteğiyle bu spora başladığını belirten Yavuz Sayan; "Arzu dünya şampiyonu olmuştu. Kayseri'de antrenmanda karşılaştığımızda partner olduk. Birlikte antrenman yapıyorduk. Bana kendisinin formda olmadığını söyleyerek maçta sert olmamamı söyledi. Ancak karşılaşmada ondan çok güzel bir dayak yedim. Formda olmadığını söyleyen Arzu'dan yediğim dayağı hiç unutamam. Bunun üzerine 'nasıl bir kadından dayak yerim' diyerek hırs yapıp daha fazla antrenman yapmaya başladım. O hırsla 5 Türkiye, 1 kez de Avrupa şampiyonu oldum. O yediğim dayağın ardından oluşan hırs zamanla yerini aşka bıraktı ve biz evlendik. Şimdi oğlumuzda tekvandocu ve onunda 9 Türkiye, 2 Avrupa, 1 Balkan şampiyonluğu ile bir de dünya 2'nciliği var. Bu başarıları sporculuk hayatımızda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübündeyken kazandık. Şimdi ise sporcusu olduğunuz kulübün antrenörlüğüne getirildik ve sporcularımızla başarıdan başarıya koşuyoruz" diye konuştu.

GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU

Babasının teşvikiyle tekvandoya başladığını belirten Arzu Tan Sayan ise; "Benim ablamda tekvandocuydu. Ablam evlenince Kayseri'ye taşındı. İstanbul'da yalnız kalınca ablam beni de Kayseri'ye çağırdı. Böyle olunca Yavuzla yollarımız Kayseri'de kesişti. Ben bayanlarla mücadele etmek istemiyordum. Çünkü kendime göre sert bir sporcu yoktu. O yüzden kendime bir partner bulmam gerekiyordu. O da Yavuz oldu. Onunla yaptığımız ilk karşılaşmada benden fena bir dayak yedi. O da bu dayağın hırsıyla daha çok çalışmaya başladı. Bu hırs ona Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları getirdi. Benden çok iyi bir dayak yemiş olacak ki tekvandodaki birlikteliğimiz 1996 yılında evlilikle sonuçlandı. Biz Yavuzla Voltran'ı oluşturmayı başardık. Bu Voltran'a yıllar sonra oğlumuz Yunus Emre'de katıldı. Eşimle birlikte yetiştirdiğimiz Yunus Emre, birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırıyor. Onunla gurur duyuyoruz. Şimdi sıra 5 buçuk yaşındaki kızımız Zilşan'da. İnşallah Zilşan'da ülkemize olimpiyat şampiyonluğunu kazandıracak" dedi.

OĞULLARI DA ŞAMPİYON

Sayan çiftinin kendileri gibi tekvandocu olan oğulları Yunus Emre Sayan'da 9 yaşında başladığı tekvando da 9 kez Türkiye, iki kez Avrupa ve bir kez de Balkan şampiyonu olarak anne ve babasının izinden gitti. İncesu Mesleki Teknik ve Anadolulu Lisesi'nde Beden Eğitim Öğretmenliği yapan Yunus Emre Sayan, genç yaşında bir çok kupa ve madalyanın sahibi oldu.

EVLERİ MADALYA MÜZESİ GİBİ

Milli Tekvandocu Anne Arzu Tan Sayan Yunanistan'daki Dünya Şampiyonasında birincilik, Barselona'daki Avrupa şampiyonasında ikincilik, İspanya Olimpiyatlarında Dünya 3'üncülüğü, Rusya'da Avrupa şampiyonluğu ile Türkiye'de bir çok kez birincilik elde etti. Yavuz Sayan 5 kez Türkiye ve 1 kez de Avrupa şampiyonu olurken, oğlu Yunus Emre'nin ise 2 Avrupa, 1 balkan ve 9 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Bir çok yarışmadan kupa ve madalyalar ile dönen Sayan ailesinin evi ise adeta madalya müzesini andırıyor. Bir çok ülkeden madalya ve kupa alan sayan çifti, şimdiler de ise genç tekvandocuları yetiştiriyor

ŞAMPİYON AİLE

Kayserili Sayan ailesinin tekvandodaki başarıları ülke sınırlarını aştı. Avrupa şampiyonu olan ve şuan Milli Takım Antrenörlüğü yapan Yavuz Sayan, kariyerinde bir çok başarıya imza atarak devlet sporcusu unvanı aldı. Arzu Tan Sayan'da Dünya ve Avrupa Şampiyonluğunun yanı sıra Olimpiyat 3'ncüsü oldu. Milli Takım ve TOHM Antrenörlüğü de yapan Arzu Tan Sayan'da üstün başarılarından dolayı devlet sporcusu oldu. İkilinin 24 yaşındaki oğulları Yunus Emre ise tekvandoda 9 kez Türkiye, 2 kez Avrupa ve bir kez de balkan Şampiyonu oldu. Başarıları ülke sınırlarını aşan sayan ailesinin şimdiki hedefleri ise minik kızları Zişan'ı olimpiyat şampiyonu yaparak seriyi tamamlamak.