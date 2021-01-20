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'da vefat eden Yozgatlının cenazesine hemşehrileri sahip çıktı

Yurt dışında yaşayan kimsesiz Yozgatlı’nın cenazesine hemşerileri sahip çıkarak yakılmasını önledi. Kimsesiz cenaze defin için yakınlarının bulunduğu Balıkesir’e gönderildi.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.1.2021 22:40 ABONE OL
Almanya'da vefat eden Yozgatlının cenazesine hemşehrileri sahip çıktı

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu (DUYKON) Bayern Eyaleti Münih'te faaliyet gösteren Bayern Eyaleti Yozgatlılar Birliği Derneği (BAYDEBİR) vefat eden ve kimsesi olmadığı için yakılacak olan Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Kabalı nüfusuna kayıtlı vatandaşın cenazesine sahip çıkarak memleketine ulaştırılmasını sağladı.

40 yıldır Almanya'da yaşayan kısa bir süre önce Münih Hastanesinde vefat eden kimsesiz vatandaşın yakılmasına karar verildi. Şahsın durumunu öğrenen dernek BAYDEBİR yöneticileri, DİTİB cenaze fonuyla irtibata geçerek cenaze masrafı olan bin 700 euroyu ödedi. Türk konsolosluğunun araştırması neticesinde ölen şahsın Balıkesir'de kardeşinin bulunduğu tespit edildi. Kardeşi ile irtibata geçilerek cenaze Balıkesir'e defnedilmek üzere gönderildi.

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Almanya'da vefat eden Yozgatlının cenazesine hemşehrileri sahip çıktı
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