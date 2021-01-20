Amasya’nın ‘Şoför Nebahat’i!

Kentteki kamu kurumlarında bir ilki gerçekleştirerek kadın şoför istihdam ettiklerine değinen Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt da kadın istihdamına katkı sağlamak ve müdürlük işlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla göreve başlattıkları yeni mesai arkadaşlarına başarılar diledi. Kurt, "Kadınlarla yakın diyalog kurmada kendisinden yararlanacağız. Hem de Amasya halkına bir mesaj vermiş oluyoruz" diye konuştu.