Anadolu’da yerli çoban bulunamıyor

Kırşehir'de 3 ile 5 bin TL arasında maaşa ek sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen yerli çoban bulamayan üreticiler, kapılarını göçmenlere açtı. Köyden kente göç ve maddi yetersizlik nedenleriyle hayvanlarına bakacak yerli çoban bulamayan hayvan sahipleri, çözümü göçmen çobanlarda buldu.

Kırşehir'de bir mandırada hayvanlarla ilgilenmesi için yerli çoban bulamayan mandıra sahibi 3.000 TL maaşla çalışması için Afganistan'dan çoban getirdi.

YERLİ ÇOBAN BULUNAMIYOR

Kırşehir merkezde bulunan mandıranın işletmecisi İhsan Gergin, 100 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvanla ilgilenmesi için yerli çoban bulamadı. Afganistan'dan gelen çobanına 3.000 TL maaş ve kalacak yer veren işletmeci, çobanın sigortasını da yatırıyor. İş arayanların çobanlığı beğenmediğini belirten Gergin, "Türkiye'de yerli çoban bulma şansımız yok. Yetişmiyor çünkü. Yerli çobanlar yetişmediği için şimdi göçmenler ile çalışıyoruz. Yerli çobana 3 bin lira aylık versen de azımsıyor. Sigortasını yapıyorum, 3 bin lira aylık veriyorum ama yine gelmiyor adam. Mandıramızda çok çoban var hepsi de göçmen. Yemeğinden barınmasına kadar her şeyini karşılıyoruz. Üstüne 3 bin lira da maaş veriyoruz. Ama bizim insanımız değil de göçmenler bu işi yapıyor. Kaçıp gitmesinler diye de fazla iş yüklemiyoruz. Bir kişinin işini iki kişiye yaptırıyoruz ki kaçıp giderlerse çoban bulamayız." dedi.

"ÇOK MEMNUNUM"

Afganistan'dan Kırşehir'e gelen ve çobanlık yaparak ekmeğini kazanan 20 yaşındaki Arif Haydari, "2 ay önce burada çalışmaya başladım. Afganistan'dan buraya çalışmak için geldim. Çobanlık, hayvancılık işi yapıyorum. Türkiye'ye geldiğimize çok seviniyoruz şu anda. Memlekette iş yok, plan yok. O yüzden para kazanmak için buraya geldik. Memleketimde bu işle bu kadar para kazanamazdım. İşverenim maaşımı aksatmıyor. Yememi, içmemi, kalacak yerimi veriyor. Çok memnunum." diye konuştu.