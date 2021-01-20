Ankara'nın Yozgatlı STK Başkanı: Tüm Yozgatlılar’ı kucaklayacağız

Keçiören Yozgatlılar Derneği Başkanı Aytaç Bingöl, Ankara'da faaliyet gösteren bir Yozgatlı sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluklarının bilinci ile hareket edeceklerini belirterek; "Derneğimizin kapısı sonuna kadar açıktır. Tüm Yozgatlı hemşerilerimizi kucaklayan dernek olacağız" dedi.

Bingöl, gazetemize yaptığı açıklamada; "Yeni yönetimiz bizlere hayırlı uğurlu olsun. 2021 yıllında bu yolda önce Allah'ın izniyle hemşerilerimize faydalı güzel işler yapmak için başlıyoruz. Bu yolda benimle yürüyecek başkanlarım, muhtarlarım, ağabeylerim ve kardeşlerime teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin birlikten kuvvet doğar yeni gurubumuz hayırlara vesile olsun" dedi.

Yozgat'a ve Yozgatlılar'a olan sevgisinin herkes tarafından bilindiğini hatırlatan Bingöl, şunları kaydetti;

"Benim Yozgat'a verdiğim değeri, sevgiyi biliyorsunuz. Yozgat'ımızı Keçiören'de hayalimdeki gibi bir bütüne getirmemiz için bir birimize destek olalım. Allah utandırmasın, bu yolda Allah, fitne, fesatlara fırsat vermesin. Allah bizleri mahcup ettirmesin, iyi düşünelim iyi dilekler de bulunalım böyle yolla girelim dedik. Gurubunuz çok farklı olsun Keçiören'de Yozgatlının sesini duyuralım. Ankara Keçiören Yozgatlılar Derneği tüm Yozgatlıların açık kapısıdır ve sonuna kadar da açıktır."