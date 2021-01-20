Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'nın Yozgatlı STK Başkanı: Tüm Yozgatlılar’ı kucaklayacağız

Ankara'nın Yozgatlı STK Başkanı: Tüm Yozgatlılar’ı kucaklayacağız

Ankara’da faaliyet gösteren Başkanlığına seçilen Aytaç Bingöl, tüm Yozgatlılar’ı kucaklayan Yozgatlı STK olarak görev yapacaklarını söyledi.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:05 ABONE OL
Ankara'nın Yozgatlı STK Başkanı: Tüm Yozgatlılar’ı kucaklayacağız

Keçiören Yozgatlılar Derneği Başkanı Aytaç Bingöl, Ankara'da faaliyet gösteren bir Yozgatlı sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluklarının bilinci ile hareket edeceklerini belirterek; "Derneğimizin kapısı sonuna kadar açıktır. Tüm Yozgatlı hemşerilerimizi kucaklayan dernek olacağız" dedi.

Bingöl, gazetemize yaptığı açıklamada; "Yeni yönetimiz bizlere hayırlı uğurlu olsun. 2021 yıllında bu yolda önce Allah'ın izniyle hemşerilerimize faydalı güzel işler yapmak için başlıyoruz. Bu yolda benimle yürüyecek başkanlarım, muhtarlarım, ağabeylerim ve kardeşlerime teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin birlikten kuvvet doğar yeni gurubumuz hayırlara vesile olsun" dedi.

Yozgat'a ve Yozgatlılar'a olan sevgisinin herkes tarafından bilindiğini hatırlatan Bingöl, şunları kaydetti;

"Benim Yozgat'a verdiğim değeri, sevgiyi biliyorsunuz. Yozgat'ımızı Keçiören'de hayalimdeki gibi bir bütüne getirmemiz için bir birimize destek olalım. Allah utandırmasın, bu yolda Allah, fitne, fesatlara fırsat vermesin. Allah bizleri mahcup ettirmesin, iyi düşünelim iyi dilekler de bulunalım böyle yolla girelim dedik. Gurubunuz çok farklı olsun Keçiören'de Yozgatlının sesini duyuralım. Ankara Keçiören Yozgatlılar Derneği tüm Yozgatlıların açık kapısıdır ve sonuna kadar da açıktır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'nın Yozgatlı STK Başkanı: Tüm Yozgatlılar’ı kucaklayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA