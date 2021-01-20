Annesinin öldürüldüğüne tanık olan oğlu, “kalktığımda sanığı annemi bıçaklarken gördüm”

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Bedia Akar, Özgür Kurt ve avukatları katıldı.



"KALKTIĞIMDA SANIĞI ANNEMİ BIÇAKLARKEN GÖRDÜM"

Annesinin cinayetine tanık olan Özgür Kurt "Maktul Seda benim annemdir. Olay gecesi 23.00 sıralarında sanık eve geldi, ben, annem ve ananem Bedia'da evdeydi. Oturuyorduk, gece saat 02.00 'da annem ve Ercan yattılar. Saat 04.00'da ben de yattım. Sabah saatlerinde bir bağrışma duydum, uyandım ve olayı gördüm. Sanığın elinde bıçak vardı. Bıçakla anneme vuruyordu, ayırmaya çalıştım bıçak olduğu için bir şey yapamadım. Ardından sanık bıçakla birlikte evden kaçarak çıktı. Daha sonra öğrendiğime göre bıçağı yolda atmış. Ambulansı aradık, annem hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Benim babamın adı Özcan'dır, kendisi gaiptir. (kayıp) Annem ve Ercan imam nikahlı olarak yaklaşık 4 yıldır yaşıyorlardı. Zaman zaman kavgalar oluyordu zaman zaman ortalık duruluyordu. Ercan alkol ve madde kullanıyordu. Aralarındaki kavganın sebebini bilmiyorum. Olay gecesi kalktığımda sanığı annemi bıçaklarken gördüm, yukarıdan aşağıya doğru peş peşe vuruyordu. Annem ve sanığın olay esnasından herhangi bir konuşmasını duymadım. Ben kalktığımda ananem Bedia ayaktaydı ve benim görmediğim karede annem ile sanık kavga etmişler ve ananem ayırmış ve salona geçmiş. Ardından annem ile sanığın odalarında bıçaklama olayı oldu ve bağırma üzerine kalkıp bu olayı gördüm. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.