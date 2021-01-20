Antalya'daki cinsel saldırı davasında flaş gelişme! Avukata da cinsel saldırı tehdidi





'VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞ'

Anne H.B. ise yaşananlarda eğlence merkezi sahibinin ihmali olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İş yeri sahibi genellikle çalışanları servisle evlerine bırakırdı. Ancak bu kez müşteri ile taksi durağına göndermiş. Ancak bu kişi kızımı taksi durağına bırakmak yerine, kendi iş yerine götürüyor hem arabada, hem iş yerinde darbediyor. Kızımı bayıltana kadar dövmüş. İş yerine sürükleyerek sokuyor. Kızıma uyuşturucu içirmek, vücudunda sigara söndürmek dahil her türlü işkenceyi yapıyor. Evladım oradan kurtulmak için polisi ve jandarmayı arıyor ama konum isteyen güvenlik görevlilerine kızımın adres vermesine fırsat tanımıyorlar. Kızım bir ara beni aradı ve 'Anne ben ölüyorum. Oğlum sana emanet' dedi. Ardından, eğlence merkezinin sahibini aradım. Kızımı sordum. Bana zararsız biriyle çıktığını söyledi. Ben de kızımın hayatından endişe ettiğimi, benden yardım istediğini söyledim. Ardından kızımı tekrar tekrar aradım. Telefonu bu kez şahıs açtı ve bana 'Kızına şu an tecavüz ediyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum' diyerek yaptıklarını dinletti. Sonra telefonu kapattı. Kızımın sesini duymadım. Kızım yolda bir kenara atıldıktan sonra patronundan yardım istemiş. Patronu bulunduğu yerden aldığında bu kez kendisini arayan jandarmanın telefonuna 'Tamam kızı bulduk. Bir sorun yok. Biz hallediyoruz' yanıtını vermiş. Kızımı bu duruma getirdiler. Kızım yatağa, makineye bağlı yaşıyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Avukat kızımızı da tehdit ediyorlar. Olayın üzerinden 1 yıl geçti ve sanıklar serbest. Tutuklu yargılanmasını istiyorum."