Şekeri düştü, müdahale edildi, yoluna devam etti!

Olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Belediyesi Dörtyol istikametine seyir halinde olan 09 RN 045 plakalı ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü iddiaya göre şekerinin düşmesi sonucu rahatsızlanarak aracını trafikte durdurdu. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında duran araç sonrasında polis ekipleri trafik akışını sağlamaya çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye müdahaleyi araç içerisinde yaptı. Sağlık ekipleri tarafından serum takılan sürücü bir süre sonra kendine geldi. Şekeri düştüğü için rahatsızlandığı öğrenilen sürücü kendine geldikten sonra "Ben iyiyim" deyip vatandaşların şaşkın bakışları arasında otomobili ile yoluna devam etti.