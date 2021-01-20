Arda Turan yeniden hâkim karşısında

İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin'e karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan hakkında verilen beraat kararını bozdu. Turan, "cinsel taciz" suçundan yerel mahkemede yeniden hâkim karşısına çıkacak. Sarıyer'de bir eğlence mekânında 2 yıl önce Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin açılan dava mahkemece karara bağlanmıştı. "Cinsel taciz" suçundan beraat eden Arda Turan, "korku, kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.