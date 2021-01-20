Asırlık çınara Koronavirüs aşısı yapıldı!

MAHALLENİN EN YAŞLISI

Rukiye Pala'nın kızı Aysel Günay, annesinin aşı olduğu için sevindiğini söyledi.Günay, "Annem yaşından dolayı öncelikli aşı yapılacaklar arasında. Gerçek yaşı 105, nüfus kağıdına göre 103 görünüyor. Mahallenin en yaşlısı, 9 çocuk sahibiydi, üçü vefat etti, altısı hayatta. Aşı olacağını öğrenince kendisi hemen gelmek istedi" dedi.



Rukiye Pala da yaşını gösteren nüfus kağıdıyla birlikte geldiği sağlık merkezinde herkesin aşı olması gerektiğini hatırlattı.