Bağ evinde kumar partisi verdiler

Gaziantep'te bir bağ evinde kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalanınca 35 bin 776 liralık ceza yedi.

Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkızılıhisar Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine operasyon düzenledi. Kumarhaneye çevrilen eve baskın düzenleyen ekipler 17 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Olayla ilgili olarak ev sahibi Ahmet T. "Kumar oynatmak"tan gözaltına alınırken evde bulunan 16 kişiye ise kumar oynamak ve koronavirüs önlemlerini ihlal etmek suçlarından toplam 35 bin 776 lira para cezası kesildi.