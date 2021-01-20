Bağcılar’dan Suriye’ye 5 yardım TIR’ı yola çıktı

"Kardeşlik sınır tanımaz" diyerek dünyanın dört bir yanında sıkıntıya düşmüş, zorda kalmış insanlara çare olan Bağcılar Belediyesi, şimdi de zulmün devam ettiği Suriye'nin İdlib şehrine yardım eli uzattı. Bu amaçla Bağcılar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa yardım kampanyası düzenledi. Kış çalışmaları 2021 adı altında yapılan çalışmalarda bağışlarla sağlanan yataktan battaniyeye kıyafetten hijyenik ürünlere kadar çok çeşitli temel ihtiyaç malzemeleriyle 5 TIR dolduruldu.





KAMPANYA TAM ZAMANINDA YAPILDI



4 milyona yakın mazlumun yaşadığı İdlib'e gidecek TIR araçları için Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda uğurlama töreni yapıldı. Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar, kurum ve kuruluşlarıyla bugüne kadar insanlık adına, kardeşlik adına birçok çalışmaya öncülük etti. Bizim bu yardım geleneğimiz tarihten almış olduğumuz sorumluluğun da bir gereğidir. Çünkü ecdadımız dünyanın birçok bölgelerinde savaşta da barışta da hep mazlumun yanında oldu. Din, dil, ırk gözetmeksizin bu çalışmalara yüzyıllarca öncülük etti. Bizler de tarihten aldığımız sorumlulukla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampanya tam zamanında yapıldı. Kışın bastırdığı soğuk ortamda, yokluk içinde kardeşlerimiz hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İnşallah gönderdiğimiz yardımlar kardeşlerimizin dertlerine çare olacak" dedi.



İçinde temel ihtiyaç malzemesi bulunan 5 TIR, yapılan toplu duaların ardından İdlib'deki yardıma muhtaç kişilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan ve vatandaşlar katıldı.