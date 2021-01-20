Balık tezgahlarına sıkı denetim

Denizlerde balık bolluğun sürdürülmesi için satışa sunulan balıkların yasal boyutlarda olup olmadığına yönelik ülke çapında başlatılan denetimler, Gaziosmanpaşa'da da devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimler gerçekleştirdi.

Pazarlarda bulunan balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların mevzuatta belirlenen ölçülerin altında satılıp satılmadığını ölçüldü. Ekipler, balık tezgahlarında uyulması gereken kuralların yanı sıra koronavirüs tedbirlerini de denetlendi.

"BALIKLARIN BOYLARINI VE TEZGÂH KURALLARINI DENETLEDİK''

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı Mahmuthan Taşer, "Semt pazarlarımızda sabahtan başlayıp, akşam pazarın toplanmasına kadar denetimlerimizi sürekli olarak yapıyoruz. Gerek koronavirüs tedbirleri açısından gerekse gıda sağlığı açısından. Bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte balıkçı tezgâhlarını denetliyoruz. Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Ölçüleri uygun olmayan balıklar tezgahta varsa, toplanıp el koyuluyor. Yasal işlem yapılıyor. 6 bin TL para cezası kesiliyor. Balık tezgahlarını da uygunluk açısından denetliyoruz. Kullanılan tüm malzemeler paslanmaz olmalı. Tezgah önünde vatandaş için plastik kaymaz yer karosu zemini olmalı. Balıkların üzerinde vatandaşı aldatıcı mavi ışık olmamalı. Sadece beyaz ışık olmalı. Mavi ışık balıkları göründüğünden daha büyük ve iri göstereceği için bunlara kesinlikle izin vermiyoruz. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgâhlarını denetliyoruz" dedi.

BALIKÇILAR KÜÇÜK BOYUTLARDA BALIK AVLANMASINDAN ŞİKAYETÇİ

Balıkçı esnafı Şafak Turan, "Denetlenmesi iyi bir şey. Bunu merkezinde yapmak lazım. Oradan çıkmaması lazım. Biz memnunuz. Çünkü bu bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Biz ne kadar buna sahip çıkarsak, ne kadar ilgilenirsek, o kadar karşılığını alırız. Gönüllü olmak lazım, dürüst olmak lazım. Mesela teknenin kapasitesi 500 kasa adam tutuyor 3 bin kasa. Getirip halde dem satamıyor. Ben şimdi mezgit satıyorum, istavrit satıyorum. Bu balık ne kadar iri olursa, güzel olursa ben göğsümü gere gere satarım. " diye konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Pazara balık almaya gelen Recep Şener, "Denetlemeden çok memnunum. İstavritin boyu normal ama hamsi bu sene daha da küçük. Buna önlem alınması güzel. İnşallah böyle devam eder" dedi.