Bartın belediyesi yoğun kar yağışına rağmen sokak hayvanlarını unutmadı

Bartın'da 3 gündür yağan kar yağışı il genelinde beraberinde bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Bartın Belediyesi, halkın kardan olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Cemal Akın; "Meteorolojiden kar uyarısı gelmesi ile teyakkuza geçtik. Kar uyarısı geldiği andan itibaren ekiplerimize kırmızı alarm durumuna geçirdik. Özellikle mahalle yollarının kapanmaması, kaldırımlardaki karların temizlenmesi için arkadaşlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürdüler, sürdürüyorlar." İfadelerini kullandı.

Belediye olarak sorumluluk alanlarımızdaki tüm canlılardan sorumlu olduklarını belirten Başkan Akın; "Belediye başkanının bir adı Şehri Emin, yani şehrin en emin insanı demek. Bu anlayış ile sadece hemşerilerimizin refahı ve yaşamlarını güzelleştirmiyoruz. Sorumluluk alanlarımız içinde bulunan Allah'ın sessiz kullarını da unutmadık, başkan olarak onlardan da sorumluyuz. Kardan yağmurdan korunmaları için şehrin belirli bölgelerine yuvalar koyduk, bu kış gününde oralara sığınıyorlar. Şehrin merkezinde 20-25 cm yi bulan kar kalınlığı nedeniyle sokak hayvanları yiyecek bulamıyorlar. Onun için ekiplerimiz günün belirli saatlerinde yuvalara, ağaç altlarına, bankların ve diğer kapalı alanlara kedi ve köpek maması bırakıyorlar. Ayrıca meydanlara da buğday, arpa koyarak kuşların yem ihtiyaçlarını gideriyorlar." dedi.