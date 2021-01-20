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’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu! 26 gözaltı

’da jandarma tarafından elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda iki farklı adrese yapılan operasyonda esrar maddesi ve çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:48 ABONE OL
Batman’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu! 26 gözaltı

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve gümrük kaçağı sigara ticareti yapan şahıslara yönelik kentte 2 ayrı adreste operasyon düzenledi. KOM Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda bir adrese yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Bir başka adrese yapılan operasyonda ise yurda kaçak yollardan sokulmuş 2 bin 567 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Her iki adreste yapılan operasyonda ise 26 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Batman’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu! 26 gözaltı
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