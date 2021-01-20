Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı kapsamında yazılı sınav bugün tamamlandı. 100 sorunun sorulduğu sınav, toplamda 120 dakika sürdü. Bekçi adayları, sınavın ardından soru ve cevaplar ile beraber sonuçlar hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bekçilik sınavı soruları ve cevapları adaylar açısından önem arz ediyor. Zira, bekçilik sınavı sonuçları öncesinde soru ve cevap anahtarı ile adaylar, alacakları puana yönelik tahminde bulunabiliyor. Peki, bekçilik sınav soruları ce cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Merak edilen soruların yanıtları haberimizin devamında.