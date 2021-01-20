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soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 ne zaman açıklanacak?

Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımı kapsamında uygulanan yazılı sınav bugün gerçekleşti. İlgili sınava yoğun bir katılım gösteren adaylar, soru ve cevapları ile sonuçlar hakkında araştırmalarını arttırdı. Bekçilik soruları ve cevap anahtarı ile adaylar sonuçlara yönelik ön tahminde bulunabilecek. Peki, bekçilik sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2021 ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:23 ABONE OL
Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı kapsamında yazılı sınav bugün tamamlandı. 100 sorunun sorulduğu sınav, toplamda 120 dakika sürdü. Bekçi adayları, sınavın ardından soru ve cevaplar ile beraber sonuçlar hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bekçilik sınavı soruları ve cevapları adaylar açısından önem arz ediyor. Zira, bekçilik sınavı sonuçları öncesinde soru ve cevap anahtarı ile adaylar, alacakları puana yönelik tahminde bulunabiliyor. Peki, bekçilik sınav soruları ce cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Merak edilen soruların yanıtları haberimizin devamında.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sınav soruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde yayımlanacak.

Bekçilik sınav soruları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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