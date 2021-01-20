Belediye ekiplerinin kar mesaisi başladı

Bingöl Belediyesi karla mücadele ekipleri, önceki gün başlayan ve aralıksız etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti.

Şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nce yapılan açıklamada, 120 personel ve 25 araçla il genelinde karla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ana arterlerde yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra ara il genelinde tüm sokaklarda da sırasıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kaldırımlarda da yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürecektir" denildi" denildi.

"KAR KÜTLELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Vatandaşların kar ve buz kütlelerine karşı dikkatli olması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Çarşı merkezi başta olmak üzere kent genelinde çatılardan düşebilecek kar ve buz kütlelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşaması için yapılan uyarıları dikkate alması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

SÜRÜCÜLERE DUYARLILIK ÇAĞRISI

Çarşı merkezinde akşam saatlerinde yapılacak çalışmalar kapsamında tüm araç sahiplerinin belediye ekiplerine yardımcı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Karla mücadele çalışmasını yürüten ekiplerimiz, çarşı merkezinde özellikle ana arterlerde yapılan araç parklarından dolayı zor anlar yaşamakta. Tüm araç sahiplerimizin duyarlılık göstererek, araçlarını daha uygun alanlarda park etmelidir."