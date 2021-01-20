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Belediye'den esnafa destek

Belediye Başkanı , pandemi döneminde esnafın hem maddi hem de manevi desteklerle yanında oluyor.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.1.2021 14:01 ABONE OL
Belediye'den esnafa destek

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaf ziyaretleri kapsamında tek tek işyerlerini ziyaret edip esnaflarla sohbet eden Başkan Yalçın, talepleri dinleyerek hızarcılar sitesi esnaflarına hayırlı işler temennisinde bulundu.

Vatandaş ve esnafla bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Yalçın, "Covid- 19 tedbirleri nedeniyle esnaflarımız ve vatandaşlarımızla daha geniş katılımlı ziyaret ve program yapamasak da, fırsat bulduğumuz zaman bireysel olarak ziyaret edip hasbihal etmeye gayret ediyoruz. Ayrıca kış dönemini geçen yıl olduğu gibi ziyaret ve toplantılarla geçirerek yeni sezonun planını hemşehrilerimiz ile birlikte yapacağız. Akdağmadeni Belediyesi olarak esnaflarımız ve değerli vatandaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atacağız" şeklinde konuştu.

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Belediye'den esnafa destek
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