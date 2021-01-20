Beşiktaş'ta durağa dalan şoför hakkında flaş gelişme! Akıl sağlığı...

"Elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından cezai sorumluluğuna müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019 tarihinde bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur." Gelen belgeye ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.





"BIÇAĞI ALIP KAÇMAYA BAŞLADIM"

Beyanda bulunan sanık Karakuş, "Olay günü maraton vardı. Ben yol kapalı olduğundan dolayı Beşiktaş'tan döndüm. Arabada kimse yoktu. O esnada gözüm karardı, frene bastım ancak durdurabildim. Elime meyve bıçağı alıp kaçmaya başladım. Sonra suya atladım. Çok özür dilerim." dedi. Sanığın avukatı Ahmet Adıgüzel de Adli Tıp Kurumu raporuna karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Bilirkişinin tarafsızlığını yitirdiğini savunan Adıgüzel, "Keşif taleplerimizi yineliyoruz. Müvekkilimizin ruh sağlığı yerinde olmadığından beyanlarına itibar edilmemelidir. Tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz." ifadesini kullandı. Söz alan sanığın diğer avukatı ise müvekkilinin beyanlarına göre şizofrenik olduğunu ve 6 ay müşahede altına alınması gerektiğini öne sürerek, "Müvekkilimin cezaevinde kendine zarar verme riski vardır. Sağlık kuruluşlarında daha güvenli olacaktır. Tahliye ve sağlık kuruluşunda uzun bir süre müşahede altına alınmasını talep etmekteyiz." diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Tutuklu sanığın bu halinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.