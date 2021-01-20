Beton bariyere çarpan sürücü takla atıp hayatını kaybetti

Ölümlü kaza dün sabah saat 07.00 sıralarında Tuzla D-100 Karayolu İçmeler Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen 22 RM 811 plakalı otomobil sürücüsü Hamdi Ürper direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 100 metre ileriye takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından yerinden çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat Edirne İstikametinde trafik yoğunluğu oluştu.