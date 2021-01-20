Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu, Bedrettin Mahallesi Yaşmak Sıyıran Sokakta sabah saat 09.00 sıralarında iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Alevler yan apartmana da sıçrayınca korku ve paniğe neden oldu.



Apartman sakinleri alevler yaklaşınca kendilerini ve evcil hayvanlarını alarak panikle dışarı attılar. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, metruk bina küle döndü.