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'nda metruk binada çıkan yangın korkuttu

'nda kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının düşmesiyle yangın olaylarıda artmaya başladı. Sabah saatlerinde Beyoğlu’nda 2 katlı metruk binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yan binaya da sıçrayan alevler nedeniyle vatandaşlar kendilerini korku ve panikle dışarıya attı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 15:54 ABONE OL
Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu, Bedrettin Mahallesi Yaşmak Sıyıran Sokakta sabah saat 09.00 sıralarında iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Alevler yan apartmana da sıçrayınca korku ve paniğe neden oldu.

Apartman sakinleri alevler yaklaşınca kendilerini ve evcil hayvanlarını alarak panikle dışarı attılar. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, metruk bina küle döndü.

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Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın korkuttu
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