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'nün kıyıları dondurucu soğuklardan kısmen buz tuttu

'nin en büyük tatlı su gölü 'nün bazı kıyı kesimleri dondurucu soğuk nedeniyle kısmen buzla kaplandı. Gece hava sıcaklığı değerlerinin eksi 8-10 derece arasında seyrettiği 'de, Jandarma Burnu ile arasındaki kıyı kesimler, İçerişehir Mahallesi'ndeki balıkçı limanı çevresi kısmen buzlandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 18:00 ABONE OL
Beyşehir Gölü'nün kıyıları dondurucu soğuklardan kısmen buz tuttu

Buz tabakasının üzerinde yürüyen ve hareketsiz bekleyen martılar dikkat çekerken, motorlu tekneleri buzların arasında kalan balıkçılar ise ava çıkamadı. Soğuk hava nedeniyle göl yüzeyinde de ağ seren az sayıda balıkçı teknesi görüldü.

"BEYŞEHİR GÖLÜ FOTOĞRAFÇILARIN DA GÖZ BEBEĞİ"

Bu anı görüntülemek için Beyşehir Gölü'ne gelen fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, birkaç gün önce yurt çapında olduğu gibi ilçede de etkisini gösteren kar yağışı ile dondurucu havanın etkili olmaya başladığını söyledi.

Gölde sadece birkaç balıkçının bulunduğunu hatırlatan Konyalı, "Beyşehir Gölü şu anda Türkiye'nin gündeminde olan göllerden bir tanesi, fotoğrafçıların da göz bebeği. Tamamen donduğu zaman harika kareler veren bir göl." diye konuştu.

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Beyşehir Gölü'nün kıyıları dondurucu soğuklardan kısmen buz tuttu
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