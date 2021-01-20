Bir süredir kendisinden haber alınamıyordu! Eve giren komşuları şoke oldu





BAŞINDA VE ELİNDE PAMUK VARMIŞ



Şadiye Öztürk'ün parası için öldürüldüğü haberlerine çok üzüldüğünü ve evinde hiç parasının olmadığını belirten komşuları, alışverişlerini oğlunun yaptığını anlattı. Şadiye Öztürk'ü ekmek almaya giderken her gün gördüğünü anlatan Semra Şahin, "Görüyordum buralarda. Balkonun önünde geziniyordu sürekli. Dün pazar yerinde konuştular, ben de orada duydum. 'Şadiye teyze öldürüldü' dediler. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm" dedi.