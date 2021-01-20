Bu acıya yürek dayanmaz "Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım"

Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin alt katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Eşyaların tutuşması sonucu büyüyen yangın, kısa sürede evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler ile birlikte kapı ve pencereleri kırarak eve giren Abdurrahman Alau, torunları Ahmet (2) ve Abdurrahman Alalu'yu (4) dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunda ağır yanıklar oluşan iki kardeş, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.