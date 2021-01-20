Bomba uzmanları canlarını hiçe sayıyor!

"BOMBA UZMANLARI, İLK HATALARININ SON HATALARI OLACAĞINI BİLEREK HAREKET EDERLER"

Ü.Ş, bomba uzmanlarının görevlerinin zorluğundan bahsederek, "Bomba uzmanları, öncelikle halkın can ve mal güvenliğini düşünerek, ilk hatalarının son hataları olacağını bilerek hareket ederler ve buna göre görevlerini yürütürler." ifadesini kullandı.

Bomba uzmanlarının, şüpheli araç ve paketlere müdahalenin yanı sıra patlama olaylarının ardından olay yeri incelemesi de yaptığını belirten Ü.Ş, şunları kaydetti:

"Uzmanlar, olay yerindeki bulguların, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü görevlilerince toplanması ve olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Görev yaptığımız illerdeki olaylara müdahalenin yanı sıra sınır dışı görevlerde de yer almaktayız. Ülkemiz içinde daha önce gerçekleşen hendek ve barikat olaylarında, yine sınır dışı görevleri olan Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev yaptık. Bu görevlerde karşılaştığımız bombalara yaptığımız müdahalelerle, tüm dünyaya da Türk bomba uzmanlarının kalitesini ve başarısını ortaya koyduğuna inanıyorum."