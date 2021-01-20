Bursa’da aşının ikinci adımı başladı

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmalarının ikinci adımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda başladı. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'nde kalan huzurevi sakinleri ile personele de Covid-19 aşısı uygulandı.

Sağlık ekiplerinin önlemler altında gerçekleştirdiği CoronaVac aşısının ilk dozu, huzurevi sakinleri ve personelden onay alındıktan sonra uygulandı. Programa göre 28 gün sonra da ikinci doz aşı uygulanacak.