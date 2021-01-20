Bursa’nın yaşayan hazinesi

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Sansarak mahallesinde 1945 yılında dünyaya gelen Hakkı Ateş, ailesine yardımcı olmak için henüz 14 yaşındayken küfecilik mesleğine başladı. Dönemin küfe ustalarına çıraklık yapan ve zamanla kendisi de ustalaşan Ateş, 62 yıldır aralıksız sürdürdüğü küfecilik mesleğini ölene kadar sürdüreceğini söyledi.

"KÜFEYE İHTİYAÇ KALMADI"

Bir zamanlar yaptığı küfelerin kapış kapış satıldığını ve o dönemlerde küfenin genel bir ihtiyaç olduğunu belirten Hakkı Ateş, "Eskiden küfeler ile zeytin toplanır, bu küfelerin içinde sofralık zeytinler yapılırdı. Hayvanlara yemler bu küfeler ile verilir, fırından ekmekler yine bu küfelere çıkarılırdı. Günümüzde ise artık bunlar bitti. Çoğunlukla aksesuar ve dekor olarak kullanılıyor.

"BU MESLEKLE 6 ÇOCUK BÜYÜTTÜM"

Küfecilik mesleğini çok sevdiğini ve severek yaptığını dile getiren Ateş, "Ben bu mesleği severek yapıyorum. 14 yaşında başladım bu mesleğe. Tam 62 yıldır küfe yapıyorum. Bizler bu meslekle büyüdük, büyüttük. Üç oğlumu üç kızımı bu meslek ile everdim, baş göz ettim" dedi.Sanatın kötüsü olmaz. Gün gelir işsiz kalırsınız, elinizde bir sanatınız olduğu takdirde işsiz kalsanız da üreterek kazanç sağlayabilirsiniz. Gençlere tavsiyem elinizde bir sanatınız olsun" dedi.

BELGESELİ ÇEKİLDİ

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" isimli projede ilçenin emektar üreticileri tek tek kayda alındı. Onlardan biri olan Hakkı Ateş'in de küfecilik mesleği ve yaşamına dair kısa bir belgeseli çekildi.