Buz tutan yolda duramadı! Evin bahçesine uçtu!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.Kaza anı ise saniye saniye bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu evin bahçesine girdiği görüldü.