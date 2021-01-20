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Buz tutan yolda duramadı! Evin bahçesine uçtu!

'da buz tutan yolda duramayan hafif ticari araç, bir evin bahçesine doğru uçtu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 16:51 Son Güncelleme: 20.1.2021 16:52 ABONE OL
Buz tutan yolda duramadı! Evin bahçesine uçtu!

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da 3 gün süren yoğun kar yağışını ardından yollar üzerinde buzlanmalar oluştu. Sürücüler zorlu anlar yaşarken, yokuş aşağı doğru inen bir ticari araç ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.Kaza anı ise saniye saniye bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu evin bahçesine girdiği görüldü.

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Buz tutan yolda duramadı! Evin bahçesine uçtu!
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