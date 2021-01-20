Çaldılar, kaçtılar, çarptılar! İşte film sahnelerini aratmayan kovalamaca.

Otomobilde 3 şüpheliden E.A. (35) polis ekiplerince yakalanırken diğer iki şüpheli yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, daha önce hırsızlık suçundan hüküm giyen ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen E.A.'yı gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen LCD ekran televizyon ve bakır kablolar bulundu. Otomobil incelenmek üzere otoparka çekilirken, polis ekipleri kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



BUZ TUTAN YOLU EKİPLER TEMİZLEDİ

Öte yandan Orkide Sokak'a gelen trafik polisleri, yoldaki buzları küreklerle kırarak temizledi.