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Çaldılar, kaçtılar, çarptılar! İşte film sahnelerini aratmayan kovalamaca.

’nın ilçesinde, film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan çalıntı araç, yaşanan kovalamaca sırasında buz tutan yolda kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı. O anlar objektiflere böyle takıldı...

DHA
Giriş Tarihi: 20.1.2021 15:02 Son Güncelleme: 20.1.2021 15:08 ABONE OL

Olay, saat 12.30 sıralarında Orhangazi ilçesinde yaşandı. Yalova'da gece saatlerinde çalınan 77 DE 412 plakalı otomobilin, Orhangazi ilçesinde ana yolda seyir halinde olduğunu tespit eden Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'dur' ihtarı yaptı. Ancak sürücü otomobille ilçe merkezine doğru kaçmaya devam etti.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonunda, Arapzade Mahallesi Orkide Sokak'ta yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı.

Otomobilde 3 şüpheliden E.A. (35) polis ekiplerince yakalanırken diğer iki şüpheli yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri, daha önce hırsızlık suçundan hüküm giyen ve bir süre önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen E.A.'yı gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen LCD ekran televizyon ve bakır kablolar bulundu. Otomobil incelenmek üzere otoparka çekilirken, polis ekipleri kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


BUZ TUTAN YOLU EKİPLER TEMİZLEDİ
Öte yandan Orkide Sokak'a gelen trafik polisleri, yoldaki buzları küreklerle kırarak temizledi.

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Çaldılar, kaçtılar, çarptılar! İşte film sahnelerini aratmayan kovalamaca.
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